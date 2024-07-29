李強會見東帝汶總統奧爾塔

7月28日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔。（來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，國務院總理李強7月28日下午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔。



李強表示，中國和東帝汶建交22年來，無論國際風雲如何變幻，始終相互理解、相互支持，政治互信不斷深化，務實合作成果豐碩。習近平主席將同總統先生舉行會晤，為兩國關係發展作出新的戰略規劃。中方願同東帝汶一道，進一步弘揚傳統友好，加強互利合作，不斷取得更多成果，更好惠及兩國人民。



李強指出，中方將一如既往堅定支持東帝汶走符合自身國情的發展道路，支持東帝汶維護國家主權、安全和發展利益。雙方要深入對接發展戰略，不斷深化務實合作，為各自現代化建設注入更多動力。中方願同東帝汶在高質量共建“一帶一路”框架下加強基礎設施、互聯互通等合作，拓展農漁業、水利、減貧、旅遊、地方等更廣泛領域互利合作，幫助東帝汶持續提升自主發展能力。中方願進口東帝汶更多優質產品，鼓勵更多中國企業到東帝汶投資。中方願同東帝汶深化多邊領域溝通協調，加強氣候政策交流合作，支持東帝汶早日加入東盟組織，共同為促進地區和平穩定、發展繁榮作出積極貢獻。



奧爾塔表示，中國是最早同東帝汶建立外交關係的國家，感謝中方長期以來對東帝汶的堅定支持。東帝汶高度讚賞中國在國際和地區事務中發揮的重要作用，感謝中方支持東帝汶加入東盟和世貿組織。東帝汶堅定恪守一個中國原則，支持並積極參與共建“一帶一路”這一非凡的願景。歡迎中國企業赴東帝汶投資，希同中方深化基礎設施建設、水利、農業、糧食安全、醫療衛生等領域合作，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步提質升級。



吳政隆參加會見。