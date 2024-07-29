圖：聖保羅男女中學在世界合唱團比賽贏得冠軍後，師生高舉五星紅旗和紫荊花區旗並高唱國歌。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，國務院港澳事務辦公室公眾號28日播發港澳平題為《為光彩綻放的香港青少年點贊》的文章，全文如下：



近日，一段視頻在網絡上熱傳。視頻中，在世界規模最大規格最高、有著合唱界“奧林匹克”之稱的新西蘭第十三屆世界合唱比賽的頒獎典禮上，榮獲金獎並奪得中學合唱冠軍組冠軍的香港聖保羅男女中學合唱團師生高舉五星紅旗和紫荊花區旗，高唱《義勇軍進行曲》，引發全場沸騰。這一刻，青春之姿綻放耀眼的光芒。這一刻，愛國之情激蕩磅礴的力量。



“中國香港最靚的仔”“香港英雄少年唱出中國紅”“揚威海外，高唱國歌是最感人時刻”……網友們紛紛留言，熱烈褒揚。合唱團孩子們在國際舞台上的光彩綻放，令人欣喜、令人振奮。



這是香港青少年優秀素質的充分展現。合唱團的孩子們來自香港傳統名校，他們的奪冠，讓世人知曉他們不僅有一流的學業成績，而且具備一流的藝術素養；讓世人看到新時代香港青少年的成長是全面發展的成長、是積極健康的成長。他們朝氣蓬勃、意氣風發，以美妙的聲音和精湛的技藝在全球250個優秀合唱團體中脫穎而出。他們開放自信、守正創新，在廣泛汲取世界藝術歌曲多元養分的同時堅守優良的傳統和風格。他們的精彩表演，向世人充分展現了新一代香港青少年的陽光熱力。



這是香港青少年愛國情懷的赤誠流露。愛國之情最樸素、最自然。遠在異國他鄉、面對強勁對手，沒有什麼比身後有一個強大的祖國更讓人底氣十足，沒有什麼比觀眾席中祖國的旗幟、母語的喝彩更讓人士氣昂揚。心中有愛、眼中有光，合唱團孩子們高舉國旗、高唱國歌的真摯表達，傳揚的是身為中國人的自豪和驕傲，是身為中國青少年的使命與擔當。這種愛國情懷，純真而厚重，與香港同胞在不同歷史時期以不同方式所體現的愛國精神一脈相承，再次印證香港同胞愛國傳統的歷久彌新。