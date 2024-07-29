李強同梅洛尼共同出席中意企業家會議開幕式

7月28日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同意大利總理梅洛尼共同出席中意企業家委員會第七次會議開幕式並致辭。（來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，國務院總理李強7月28日下午在北京人民大會堂同意大利總理梅洛尼共同出席中意企業家委員會第七次會議開幕式並致辭。中意兩國150餘位企業家出席。



李強表示，中意企業家委員會成立10年來，為推動兩國經貿合作和雙邊關係發展發揮了積極作用。在當前世界經濟復甦乏力的背景下，中意更要加強經貿合作，為兩國發展注入更多動力。中意雙方要大力弘揚和踐行和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，保持雙向奔赴的熱忱，堅持互惠互利的原則，常懷彼此成就的胸襟，繼續相互支持彼此發展，攜手實現共同繁榮。



李強指出，中意全面戰略夥伴關係持續深入發展，將為中意經貿合作營造更穩定的預期，帶來更廣泛的機會，吸引更充沛的資源。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，這不僅將推動中國經濟規模較快增長，也將促進經濟優化升級，持續釋放出巨大發展潛力，為兩國企業合作提供廣闊空間。當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，全球產業鏈的合作與重塑孕育著無限商機。中意要在順應大勢中發掘合作新機遇，把兩國互利合作引向深入。要支持雙方企業深挖智能製造、新能源、生物醫藥等領域合作潛力，持續拓展合作廣度與深度。