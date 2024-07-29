多方力量投入湘潭縣四新堤決堤現場救援

7月29日凌晨，在湖南省湘潭縣易俗河鎮四新堤附近，搶險人員在轉移被困群眾。（來源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，7月29日凌晨，在湖南省湘潭縣易俗河鎮四新堤附近，搶險人員在轉移被困群眾。



7月29日凌晨，記者從湖南省應急指揮中心獲悉，涓水湘潭縣易俗河鎮四新堤發生決口險情後，省市縣已迅速調集力量開展搶險救援。據瞭解，涓水是湘江的一級支流，28日出現了超保證水位，部分河段水位創歷史紀錄。



記者29日從湖南湘潭市防汛抗旱指揮部獲悉，自7月28日20時許，涓水湘潭縣易俗河鎮四新堤因漫堤引發堤防漫灌、決口險情以來，省市縣各級迅速調集力量，開展群眾轉移和應急搶險工作，先後出動武警、民兵、中國安能及社會救助力量1205人，發動縣鄉村各級黨員幹部1000餘人投入救援搶險工作。通過多方努力，截至29日7時30分，受險情影響的新塘村、新虎村3832名群眾已安全轉移。



按照就近安置原則，當地第一時間安排了郭家橋中學、鷓鴣學校、新塘學校、河口中學4所學校作為臨時安置點，為轉移群眾提供飲用水、食品等基本生活物資和基本醫療保障。目前，四個安置點共安置群眾183人，投親靠友安置3649人。相關封堵搶險和轉移安置工作正在有序進行。