網評：為中國式現代化提供強大動力制度保障

中評社北京7月29日電／為中國式現代化提供強大動力和制度保障

來源：人民日報



學習好貫徹好黨的二十屆三中全會精神，是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。繼續把改革推向前進，必須牢牢把握《決定》提出的進一步全面深化改革的“六個必然要求”。即日起，本版推出系列評論文章，與黨員幹部群眾一道學習領會好全會精神。——編 者



加強頂層設計、總體謀劃，破立並舉、先立後破，築牢根本制度，完善基本制度，創新重要制度，推動各方面制度有機銜接、系統集成、協同高效



今年5月，一列載有摩托車零配件的列車從重慶團結村站啟程，經浙江寧波舟港出海，踏上前往希臘比雷埃夫斯港的旅程。受益於多式聯運“一單制”改革，貨主無需分別對接公路、鐵路和海運三方，貨物無需二次倒運換裝，實現“一次托運、一次計費、一份單證、一次結費”，運輸總耗時減少了將近一周，物流成本大幅降低。



多式聯運“一單制”不僅為經營主體帶來了實實在在的獲得感，還推動交通物流提質增效升級，更好實現“人暢其行，物暢其流”，提高市場的運行效率。用改革的方式實現制度微創新，撬動市場大變化，生動詮釋著改革與制度建設的深刻關聯。



黨的二十屆三中全會《決定》科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署。《決定》提出的“六個必然要求”，深刻闡明進一步全面深化改革的重要性和必要性，其中排在首位的就是“這是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求”。從“全面深化改革”到“進一步全面深化改革”，總目標增加“繼續”二字，說明“實踐續篇”“時代新篇”就是要著力破除深層次體制機制障礙和結構性矛盾，不斷彰顯中國特色社會主義制度優勢，為中國式現代化注入強勁動力、提供有力制度保障。