國資委：中央企業智能算力規模同比翻倍增長

國務院國資委科技創新局負責人方磊。（來源：國務院新聞辦公室網站） 中評社北京7月29日電／據新華社報導， 7月26日，國務院新聞辦公室舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國務院國有資產監督管理委員會介紹國資央企高質量發展情況。



國務院國資委副主任王宏志表示，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，也是培育新質生產力的重要引擎。一段時間以來，國資央企在這方面積極探索、大膽嘗試，在算力、數據、大模型、場景應用等方面都取得了積極成效。



國務院國資委科技創新局負責人方磊表示，近年來，國務院國資委把加快發展人工智能放在國資央企全局工作中統籌謀劃，作為產業煥新行動和啟航行動部署的主要方向，制定印發行動計劃，組織召開中央企業人工智能專題推進會，開展“AI＋”專項行動，在算力、算法、數據、應用上同步發力，主要取得了四方面的積極進展。



算力底座加速夯實。截至6月底，中央企業智能算力規模同比實現翻倍增長，在上海、呼和浩特等地建成萬卡集群，算力平台初步實現多元異構算力調度，有效支撐千億級及以上通用大模型訓練迭代，自主可控能力逐步提升，為大規模應用落地提供了堅強支撐。



基礎模型穩步建設。支持“九天”“星辰”等通用大模型強化技術攻關和生態培育，推進多模態大模型與跨模態圖像生成能力追趕國內一線水平。持續推動大模型開放賦能，帶動產業央企、民企、高校院所等共建行業模型。



應用場景加快構建。在新材料、通信、製造等領域打造超百個應用場景，電力、交通、石化等領域初步實現大模型應用，科研、生產、客服等方面降本增效明顯。在物流、金融、醫療等領域初步構建一批高質量數據集，開發數據治理工具，逐步對外提供數據加工等增值服務。