網評：增強群眾對改革的獲得感、認同度

驛站裡的志願者（右）為騎手介紹應急藥品使用（5月9日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京7月29日電／增強群眾對改革的獲得感、認同度

來源：人民日報



穿街過巷的外賣騎手，傳遞“人間煙火”；東奔西跑的網約車司機，織就“流動脈絡”；扎根鄉村的帶貨主播，架起“雲端橋梁”……8400萬名新就業形態勞動者，已成為推動經濟社會高質量發展的重要力量。如何更好保障他們的權益，成為改革議題。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）提出“支持和規範發展新就業形態”“健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度”等舉措，彰顯著以人民為中心的價值取向。



抓改革、促發展，歸根到底就是為了讓人民過上更好的日子。習近平總書記主持黨外人士座談會時發表重要講話強調：“大興調查研究，走好群眾路線，問需、問計於民，尊重基層和群眾首創精神，注重從老百姓急難愁盼中找准改革發力點和突破口，增強群眾獲得感、認同度。”堅持人民至上謀劃和推進改革，把改革方案的含金量充分展示出來，使改革更好對接發展所需、基層所盼、民心所向，進一步全面深化改革才能擁有最堅實的依托、最強大的底氣、最澎湃的動力。



為了人民而改革，改革才有意義。為瞭解決農民工難以融入城市問題，戶籍制度改革破冰前行，1.5億農業轉移人口進城落戶，“進得來”“留得住”“有發展”，真正融入新環境、開啟新生活。人民有所呼，改革有所應。《決定》聚焦提高人民生活品質，就完善收入分配制度、深化醫藥衛生體制改革等人民群眾關心關注話題作出部署，體現出鮮明的人民性。繼續把改革推向前進，必須從人民整體利益、根本利益、長遠利益出發謀劃具體改革思路、制定具體改革舉措，讓人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。