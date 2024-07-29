網評：賦予錄取通知書更豐富內涵

中評社北京7月29日電／賦予錄取通知書更豐富內涵

來源：人民日報



讓錄取通知書意蘊更豐富，既是對學子勤奮努力的一份致意，也是對其大學生活的美好祝福



以盲盒形式隨機發放的學校徽章、需要自己動手組裝的立體書立、寫有諄諄寄語的專屬書籍……這樣一個驚喜連連的函匣，不是爆款文創“盲盒”，而是中國人民大學為2024級新生精心準備的新版錄取通知書。校園文化巧妙融入一件件“入學禮”，等待新生一一探索。



近期，國內多所高校公布了2024年的本科錄取通知書樣式和創意。浙江大學立足傳統文化，從《四庫全書》中擷取靈感，採用古籍的裝幀方式；天津大學將定點幫扶縣的特產“當歸”隨通知書一同寄送，既寓意求學路上終有回甘，也傳遞“‘當’你學成，‘歸’家報國”的家國情懷；北京科技大學的本科錄取通知書，由本校教師和校友團隊攜手研發的超薄鋼製作而成，意在激勵學生開拓創新勇攀科技高峰……層出不窮的創意，打造出一份份別出心裁的“見面禮”，搭建起學校與學生之間的情感紐帶。



見字如晤，展信舒顔。對新生來說，一份獨具巧思的錄取通知書，飽含人生關鍵節點上滿滿的儀式感。如今，互聯網高度發達、數字化技術日益成熟，招生錄取、報到入學的流程中，錄取通知書的紀念意義越來越凸顯。一份錄取通知書，見證為了夢想的拼搏奮鬥，凝結著勤學苦讀的青春汗水。讓錄取通知書意蘊更豐富，既是對學子勤奮努力的一份致意，也是對其大學生活的美好祝福，折射出高校溫暖細致的人文關懷。



錄取通知書貴在“走心”。對高校而言，設計一份“走心”的錄取通知書，也能開辟以文化人的新載體。自2015年開始，清華大學隨錄取通知書向本科新生贈予書籍。從文學名著，到科普經典，再到名人傳記，一本本好書引導學生養成“開卷有益”的習慣，通過閱讀涵養精神世界。賦予錄取通知書更多教育意義，也正是當下不少高校的共同探索。或是結合校風校訓，遙寄對莘莘學子的期許，展現薪火相傳的治學精神；或是講述校史校情，拉近與新生之間的心理距離，塑造更強的認同感與歸屬感。形式新穎、潤物無聲，創新擴容的錄取通知書，亦可化身大學“第一課”，幫助學子開啟新篇、擁抱未來。

