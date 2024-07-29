網評：小局服從大局　構建全國統一大市場

中評社北京7月29日電／構建全國統一大市場——構建高水平社會主義市場經濟體制系列評論②

來源：人民網 作者：林麗鸝



黨的二十屆三中全會提出“高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障”，明確要“構建全國統一大市場”。



市場是最稀缺的資源。我國擁有14億多人口、全球最大的中等收入群體、超1.8億戶經營主體，建成了全球最大的高速鐵路網、高速公路網和世界級港口群……是世界上最有潛力的超大規模市場。構建全國統一大市場，有利於新形勢下進一步深化改革開放，更好利用發揮、鞏固增強我國市場資源的巨大優勢。



與此同時，也要看到，雖然我國國內市場規模已位居世界前列，但仍存在市場分割和地方保護、市場競爭不充分、要素市場發展滯後、市場運行效率不高、監管方式有待創新等問題。構建全國統一大市場，是培育形成強大國內市場的內在要求，是構建新發展格局的基礎支撐，也是建設高水平社會主義市場經濟體制的必然選擇。



全國統一大市場是市場基礎制度規則統一、市場監管公平統一、市場設施高標準聯通的大市場。公平競爭是市場經濟的基本原則，也是建設全國統一大市場的客觀要求。在這樣的背景下，我國必須持續破除阻礙市場公平競爭的各種門檻。比如，一些地方要求企業獲得政府扶持資金後不得遷離，項目招投標優先選擇本地企業，政府採購優先使用本地產品和服務……堅決破除這些地方保護主義，各地區就要正確處理局部和全局的關係，讓“小局”服從於“大局”和“全局”。



市場的強大，不僅體現在規模上，也體現在政策的統一性、規則的一致性、執行的協同性等方面。《公平競爭審查條例》將於今年8月1日起施行，相關部門正研究制定全國統一大市場建設標準指引，加快推動社會信用建設法出台，優化標準供給結構、強化政府制定標準管理……一系列有利於全國統一大市場建設的制度規則正在加快建立，將進一步推動我國市場實現由大到強的轉變。

