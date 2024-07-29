吉林推動警示教育入腦入心

吉林省紀檢監察機關通過召開警示教育會議、集中觀看警示教育展覽、組織廉政教育宣講等形式，推動警示教育走深走實。圖為近日，吉林省四平市紀委監委組織黨員幹部參觀廉政教育展。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，吉林省委組織召開警示教育大會，釋放從嚴管理幹部、從緊轉變作風的強烈信號，讓紀律挺起來、規矩立起來、作風實起來。全省黨員領導幹部在接受教育中受警醒、明底線、知敬畏。



習近平總書記強調，要深入開展反面典型警示教育，以案示警、以案明紀，促進黨員、幹部知敬畏、守底線。二十屆中央紀委三次全會要求，創新警示教育方式，深刻剖析典型案例，建立健全以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責機制，推動形成廉榮貪恥的社會氛圍。今年以來，吉林省紀委監委認真貫徹落實三次全會部署，結合黨紀學習教育，持續深化警示教育，在震懾提醒、以案促改、正反結合等方面綜合發力，讓教育入腦入心，推動黨員幹部築牢拒腐防變的思想堤壩。



以案明紀、以案釋法，敲響知畏知止、自省自重的警鐘



“如果能重新回去，我希望時間節點能回到2020年，項目剛開始，然後對自己要求再嚴一些。”“我要被黨開除了，這是多麼殘酷啊，多麼痛不欲生的事啊！”警示教育大會首先播放了警示教育專題片《警醒·2024》，片中人的懺悔，久久回蕩在與會人員的腦海，敲響知畏知止、自省自重的警鐘。



挖掘警示教育資源，運用違紀違法幹部懺悔錄、警示教育片等開展警示教育，是吉林省黨紀學習教育和省委履行全面從嚴治黨主體責任的重要內容。此次會議由省委主持召開，為全省黨員幹部立起紀法戒尺、明示行為邊界。



“思想上放鬆了，行為上就腐化了”“無知膽兒就大，法盲膽兒就大”……《警醒·2024》中的落馬幹部具有相似的違紀違法軌跡：政治學習長期缺失，廉潔自律“螺絲”日漸鬆動，最後破紀破法，一步步走向深淵。



堤潰蟻穴，氣洩針芒。這些違紀違法黨員幹部的思想防線，就是從逐步淡忘了初心使命、淡漠了黨規黨紀開始逐步坍塌的。