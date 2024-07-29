網評：加快培育世界一流科技期刊

中評社北京7月29日電／加快培育世界一流科技期刊（微觀）

來源：人民網 作者：喻思南



吸引頂級科學家參與辦刊、加強期刊規範管理、提高國際稿源數量……前不久舉行的第十九屆中國科技期刊發展論壇上，與會專家提出一個個務實建議，為打造世界一流科技期刊建言獻策，道出科技界的共同期盼。



習近平總書記指出：“要加快培育世界一流科技期刊，建設具有國際影響力的科技文獻和數據平台，發起高水平國際學術會議，鼓勵重大基礎研究成果率先在我國期刊、平台上發表和開發利用。”打造世界一流科技期刊，能夠形成學術發表的主場優勢，吸引一流科技創新成果，助力實現高水平科技自立自強。當前，我國科技期刊影響力明顯增強，但是國內科技期刊水平與我國不斷增長的科研產出不相稱、不匹配的問題仍然存在。



一流的稿源是辦好科技期刊的根本和基礎。《中國科技期刊發展藍皮書（2023）》統計顯示，我國作者發表的SCI（科學引文索引）論文數量逐年攀升，2022年超過70萬篇，但其中95%發表在國外主辦的期刊上。如何把優秀的論文吸引回來？堅守學術第一立場，保證刊發論文的質量標準一致，為科學發展做好服務，才能吸引優質稿源，積累學術公信力，贏得科技界的尊重。作為後來者，可以通過主動約稿、建立國際學術交流平台等方式增強科技期刊的磁吸力。比如，《光：科學與應用（英文版）》創刊10多年來，堅持舉辦國際會議擴大“朋友圈”，期刊影響力位居該領域全球前列。



集約發展是提升科技期刊競爭力的重要手段。當前，科技期刊的競爭不再靠單刊單打獨鬥，而往往通過集群化優勢取勝。長期以來，我國科技期刊存在“小、散、弱”問題。據統計，我國5100多種科技期刊由1300多個單位主管，有3000多個主辦單位。建立優勝劣汰的科技期刊出版管理機制，加快集群化建設步伐，有助於逐漸縮小與國際出版集團的差距。比如，中華醫學會雜誌社整合資源，發揮醫學期刊集群優勢，搭建了集約平台，雜誌社逐漸從內容生產者向服務提供者轉變，在為學術界提供更好服務的同時，提高了自身的影響力。

