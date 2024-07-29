網評：培育壯大長期資本、耐心資本

中評社北京7月29日電／培育壯大長期資本、耐心資本（大家談·加快發展新質生產力④）

來源：人民日報



黨的二十屆三中全會《決定》提出：“構建同科技創新相適應的科技金融體制，加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持，完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。”培育壯大長期資本、耐心資本，對新質生產力的發展至關重要。本期大家談聚焦這個話題進行探討。——編 者



支持“長錢長投”



顧嚴



壯大長期資本、耐心資本，離不開“耐心”政策。構建支持“長錢長投”的管理制度和政策環境，有利於讓資本沉下心來為發展新質生產力注入金融活水。



政策因勢利導很關鍵。一方面，有條件的地方可以由政府出面設立科技創新“母基金”，發掘並投資那些具有長期增長潛力、創新能力和價值積累的企業，帶動風險投資等跟投，釋放乘數效應，為催生新質生產力創造條件；另一方面，應完善體制機制，激勵和引導機構和個人投資者做“時間的朋友”，重點保障科技創新投資行為和中長期投資者的核心利益。



經驗表明，一個穩定透明可預期的政策環境，能帶給社會資本更多信心，進而促使其以足夠的耐心支持長周期的科技創新投入。圍繞創業投資“募投管退”全鏈條，進一步完善政策環境和管理制度，引導各方面政策朝著符合新發展理念的先進生產力質態方向同向發力、形成合力，必能驅動更多資本成為長期資本、耐心資本。

