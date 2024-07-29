湖南：數字技術賦能監督執紀執法

為推動數字技術與紀檢監察業務深度融合，湖南省湘西土家族苗族自治州紀委監委著力推進數字執紀執法平台運用，不斷提高工作質效。圖為湘西州紀委監委幹部運用數字執紀執法平台研討工作。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，深化數據資源開發利用，建設紀檢監察一體化工作平台，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務，促進全要素覆蓋、全流程貫通、全領域標準、全系統共享。湖南省紀委監委統籌加強信息化平台建設工作，搭建數字執紀執法、情報信息、智慧辦公三大信息化平台，將其作為推進紀檢監察工作規範化、法治化、正規化的重要抓手，以平台賦能、信息助力，持續推動湖南紀檢監察工作高質量發展。



“系統提示，這幾個問題線索處置快到期了，需優先處置、盡快辦結。”湖南省株洲市紀委監委第一監督檢查室幹部傅琳琅近日登錄數字執紀執法平台，看到線索信息欄內有關處置時限即將到期的提醒，向該室主任提出工作建議。



記者瞭解到，數字執紀執法平台是該省紀委監委搭建的監督執紀執法一體化平台，橫向覆蓋案件監督管理、監督檢查、審查調查、案件審理等業務部門，縱向覆蓋省、市、縣三級紀檢監察機關。



該平台上設置了問題線索處置及案件辦理的時限，如即將超期將會發出自動預警。之前，以人工方式梳理、提醒、催辦超期問題線索和案件費時費力，該平台的應用很好地解決了這一問題。



信息化時代，紀檢監察工作面臨新形勢新要求。面對日益複雜的監督執紀執法應用場景、海量增加的信息需求，建立一個線上全程審批、業務貫通協同、數據歸集共享、安全可防可控的信息化平台的重要性日益凸顯。



湖南省紀委監委近年來著力加強信息化平台建設工作，統籌搭建數字執紀執法、情報信息、智慧辦公三大信息化平台，以平台賦能、信息助力，有力推進紀檢監察工作規範化、法治化、正規化，持續推動湖南紀檢監察工作高質量發展。

