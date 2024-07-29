網評：實現資源配置效率最優化和效益最大化

中評社北京7月29日電／實現資源配置效率最優化和效益最大化——構建高水平社會主義市場經濟體制系列評論③

來源：人民網 作者：趙展慧



建立健全數據基礎制度、推進數據基礎設施建設、破除數據開發利用的瓶頸制約……近日，國家數據局在國新辦發布會上透露，今年將陸續推出數據產權、數據流通、收益分配、安全治理等制度文件，圍繞數據“供得出、流得動、用得好、保安全”，不斷加快數據要素市場化配置改革。



經濟體制改革必須以完善產權制度和要素市場化配置為重點，實現產權有效激勵、要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、企業優勝劣汰。黨的二十屆三中全會提出：“必須更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化”。要素市場化改革是經濟體制改革的重點，進一步全面深化改革以經濟體制改革為牽引，對要素市場化改革提出了更高要求。



構建高水平社會主義市場經濟體制，實現資源配置效率最優化和效益最大化，要進一步深化要素市場化改革，完善要素市場制度和規則，推動生產要素暢通流動、各類資源高效配置、市場潛力充分釋放。深化要素市場化改革，既要運用和貫徹新時代全面深化改革的寶貴經驗和原則，也要進一步創新思維、創新辦法，不斷適應新型生產關係，服務發展新質生產力。



深化要素市場化改革，要加強頂層設計，實現破立並舉。“改革有破有立，得其法則事半功倍”。堅持以制度建設為主線，“立”的是統一公平的市場制度規則，“破”的是阻礙要素暢通流動的體制機制障礙。一方面要完善市場准入制度、公平競爭制度、產權制度、市場信息披露制度等市場經濟基礎制度，另一方面要清理和廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的各種規定和做法，堅決糾正利用隱性壁壘實施地方保護行為。



深化要素市場化改革，要注重系統集成，加強協調配套。土地、勞動力、資本、技術、數據，各類生產要素衹有有機組合在一起，形成合力，才能更好促進生產力發展，因此要統籌推動各要素的市場化改革，比如衹有促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，才能推動科技成果加快轉化為現實生產力。同時，還要堅持以全局觀念和系統思維推進要素市場化改革和其他領域的改革。比如土地、勞動力的要素市場化改革與城鄉融合發展緊密相連，需要與戶籍制度、新型城鎮化等領域改革統籌推動，才能避免相互掣肘，提升改革等整體效能。

