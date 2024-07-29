學習貫徹三中全會精神中央宣講團在湖北宣講

7月24日，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神中央宣講團動員會在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。（圖源：新華社） 中評社北京7月29日電／據新華社報導，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神中央宣講團報告會27日在湖北省武漢市舉行。中央宣講團成員、中共中央辦公廳分管日常工作的副主任孟祥鋒作宣講報告。主、分會場1.7萬餘人參加。



報告會上，孟祥鋒緊緊圍繞習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話和全會《決定》，運用鮮活的實例、翔實的數據，從“深刻認識把握全會的重大意義”“深刻認識把握重大成就”“深刻認識把握全會的精髓要義”“深刻認識把握重大改革舉措”“深刻認識把握抓好全會精神貫徹落實的基本要求”等五個方面，對黨的二十屆三中全會精神進行了系統闡述和深刻講解。他在宣講中表示，300多項改革舉措，適應發展需要，順應群眾期待，回應風險挑戰，覆蓋推進中國式現代化的方方面面，構築了進一步全面深化改革的全景圖。



28日，孟祥鋒到襄陽市襄城區檀溪湖社區檀溪新居小區開展宣講，並與基層群眾代表就學習貫徹黨的二十屆三中全會精神以及黨建引領基層治理、就業、養老、民營企業發展等話題互動交流，現場氣氛熱烈。