發揮香港所長　為不同產業增值賦能

圖：香港中西文化薈萃，不同主題的國際盛事和展覽，成功吸引不少旅客和愛好者參與。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，政司司長陳茂波昨日在網志撰文表示，香港需要結合中共三中全會精神的學習，推動經濟民生工作快速發展，堅定信心，扎實推進工作。他透露，在加快推動新型工業化發展方面，特區政府今年內將落實100億元的“新型工業加速計劃”，為策略性企業在港新建智能生產設施提供配對資助。香港投資管理有限公司則正在加強發揮“耐心資本”的力量，以中長期投資策略，積極引進前沿科企作為策略夥伴，加速香港創科生態圈的構建和發展。



陳茂波指出，《決定》根據內地當前形勢和複雜多變的國際環境，對未來國家的宏觀經濟和社會發展作出了客觀而準確的判斷。對於同樣面對內外環境深刻變化的香港，要識變求變，首先要把握好國家未來政策發展的方向，乘國家發展之勢，發揮自身的特點和所長，讓本港經濟在加速推進高質量發展的同時，為不同產業增值賦能。



舉辦不同盛事展覽 招攬四方客



陳茂波指出，香港中西文化薈萃，有得天獨厚的高度國際化基因。包括早前的香港書展、運動消閒博覽和零食展在內，不同主題的國際盛事和展覽，成功吸引不少旅客和社群愛好者參與。陳茂波亦指，不少企業正積極推進來港上市的計劃、蓬勃的創科發展也讓很多海內外高端人才著手籌備來港發展事業，加上國家多項惠港政策陸續落實執行，本港整體發展氛圍正面，有望支持不同經濟環節。



陳茂波透露，本周將公布的第二季生產總值預估數字反映本港整體經濟保持增長。近期數字也顯示貨物出口及整體投資有所增加，作為本地經濟主要動力之一的貨物出口表現維持強勁，本港商品出口貨值已連續三個月錄得雙位數的按年增長，第二季合計按年上升12.5%。他期望一連串主題式展會和盛事活動能為市場帶來更多旅客及消費者，帶動市道。