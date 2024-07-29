網評：自強不息 為永不放棄的香港精神喝彩

中評社北京7月29日電／自強不息 為永不放棄的香港精神喝彩

來源：大公報



一劍驚天下，拚搏逆轉勝！在昨日凌晨的奧運賽場上，中國香港代表團女子重劍名將江旻憓，上演了一場驚天大逆轉，戰勝擁有主場之利的法國選手瑪路貝頓，為香港摘得本屆奧運會的首枚金牌，創造了新的歷史。當國歌奏響、區旗升起的一刻，無數港人為之感到驕傲和自豪。江旻憓為什麼能獲勝？與自身的實力、臨陣的發揮、教練的指導、港人的支持等等都有關，但關鍵的還是那個深植於港人心中自強不息、永不言敗的香港精神。江旻憓、張家朗以及眾多香港運動員，讓世人看到了香港昂揚向上的精神面貌，更是用實際行動激勵著全體港人在由治及興道路上奮勇拚搏。



這是一場激動人心的比賽，不到最後一刻無人能知勝負。江旻憓雖然排名世界第一，但對手擁有主場之利，更有現場一邊倒的呐喊聲，氣勢上被壓倒。但江旻憓沉著應戰，在1比7大幅落後的情況下，不言放棄，一分一分爭奪，最終反超對手，摘下香港女子重劍隊史上的首枚金牌。這場比賽，是江旻憓個人的勝利，更是香港精神得到淋漓盡致彰顯的勝利，對於香港當下以及未來發展，具有寶貴的啟迪意義。



第一，逆境拚搏，永不言敗。江旻憓奪冠之路並非一帆風順，她前後參加過三屆奧運會，前兩屆最好的成績只是奧運八強，還在2017年受傷左膝十字韌帶斷裂。但逆境和傷痛並沒有磨滅她的鬥志，過五關斬六將挺進決賽，即便在大比數的落後情況下，依然頑強拚搏。江旻憓之所以最終能笑到最後，關鍵在於不到最後一刻永不言敗的精神。正如她賽後所說，“我唔想輸得咁肉酸，唔想無打出香港精神咁放棄”。



不放棄，就有機會。無論遇到多大的困難和挑戰，只要精神在，就有獲勝的一天。奧運賽場上如此，現實中的香港不也同樣如此？香港如今面臨各種挑戰，美西方勢力千方百計打壓、抹黑、攻擊香港，意圖從氣勢上、國際環境上、未來信心上摧毀香港。但香港人並沒有認輸，在中央的支持下，築牢國安防線，不斷鞏固提升競爭力，接連打出一場又一場漂亮的“逆境波”。有這樣的精神，即便未來還要面臨更加複雜的發展環境，香港還怕什麼？



第二，團結一致，昂揚向上。江旻憓不是“一個人在戰鬥”，她的奪冠背後，是一整個團隊在努力。當中既有隊友們的相互鼓勵，更有教練員的指導，還有整個代表團的默默支持。昨日奪冠一劍擊中對手後，當現場指示聲響起，江旻憓摘下面具後第一時間與教練擁抱慶祝，這一幕，三年前的東京奧運會現場上也曾出現過。當時張家朗第一時間奔向教練，而現場的其他代表團成員也為之振臂歡呼。這種團結一