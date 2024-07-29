第十一屆香港大學生軍事夏令營圓滿結業

中評社北京7月29日電／據新華社報導，第十一屆香港大學生軍事夏令營28日在中國人民解放軍駐香港部隊新圍軍營結業。120餘名香港大學生以嚴整的軍容、昂揚的風貌展示了訓練成果。



本屆軍事夏令營，大學生們接受了軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、激光模擬對抗和地圖使用等多項軍事課目訓練，參加了愛國主義和國防教育講座，參觀了駐香港部隊展覽中心“夢起東方——中國夢·強軍夢·香江衛士”主題展覽，觀看了主題文藝演出，觀摩體驗了武器裝備，度過了短暫而又充實的軍營時光。



中央政府駐港聯絡辦、香港特區政府紀律部隊、香港青少年軍總會和駐香港部隊有關領導，以及香港高校和其他青少年團體有關代表出席結業典禮。各方代表致辭後，嘉賓為學生代表頒發結業證書並合影留念。



中國人民解放軍進駐香港27年來，在履行好防務職責的同時，始終注重與香港社會各界加強溝通和交流，面向香港大學生開展形式多樣的愛國主義和國防教育，舉辦香港大學生軍事夏令營、軍事體驗營，組織駐軍官兵與香港大學生互訪聯誼，邀請香港大學生參觀駐香港部隊展覽中心，開展“強國強軍的青年擔當”“青年學子走進軍營話發展”等座談交流活動，激發大學生們服務香港、報效國家的熱情動力。