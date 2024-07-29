近千名港澳青年參訪浙江

中評社北京7月29日電／據新華社報導，7月22日至27日，“同根連心迎國慶·團結奮鬥創未來”港澳青年浙江行活動舉行。近千名港澳青年分團前往浙江省9個地市參訪交流，透過“浙江之窗”領略祖國的科技之光、生態之美、文化之韵。



走進長三角（杭州）製造業數字化能力中心，參觀智能產線、未來工廠、產業大腦，切身體驗數字化消費、元宇宙互動場景；在湖州長興吉利汽車的智造工廠內，感受引入5G技術的焊裝車間如何通過應用VR眼鏡，實現設備遠程維修、智能巡檢；在寧波舟山港穿山港區，看巨大的集裝箱整齊排列，集卡車繁忙穿梭其間……一個個各具特色的點位，無不是新質生產力賦能高質量發展的生動縮影。



“這次帶領香港的年輕人感受內地的發展，也盼望他們在未來加深交流與合作。”香港浙江省同鄉會聯合會會長詹洪良說。



步入湖州市安吉餘村，夏日大好風光近在眼前。行走在綠意盎然的鄉野間，如詩如畫的景致深深刻印在來訪的澳門青年心中。



“在山水之間，我直觀地感受到當地人民的勤勞智慧，以及人與自然和諧共生的強大平衡。”澳門青年浙江行副團長、澳門蘇浙滬同鄉會副理事長馮恒博說，在生態平衡的基礎上推動創新發展，湖州的美麗與活力將給澳門青年帶來更多思考。



在寧波市古林鎮茂新村體驗生態宜居興業富民“千萬工程”示範村，在“麗水山耕”農產品展示中心聆聽村民增收致富故事，在台州水濱村親臨5G鄉村書店……不同的參訪路線，呈現著各色鄉村之美，吸引著港澳青年的目光。



香港青年高采欣是浙江衢州參訪團的一員。讓她最為驚喜的，是這座小城奉上的一抹鮮辣滋味。“我嘗了有名的‘三頭一掌’，沒想到這股辣勁這麼對口味！回家後，我想推薦身邊的每一個人來衢州品嘗美食。”



一道美食，解鎖的是最地道的“浙”裡風味，更釋放了濃鬱的江南味、文化味。

