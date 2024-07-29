馬來西亞申請加入金磚國家合作機制

中評社北京7月29日電／據新華社報導，馬來西亞總理安瓦爾28日在社交媒體上說，馬來西亞已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入金磚國家合作機制。



安瓦爾表示，他在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時，重點討論了馬來西亞申請加入金磚國家合作機制事宜，這“對兩國來說都具有重大意義，也凸顯我們致力於促進強有力國際合作的決心”。



俄羅斯外長拉夫羅夫27日至28日訪問馬來西亞。