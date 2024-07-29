網評：“瘋狂自行車”該管但也要避免一刀切

中評社北京7月29日電／“瘋狂的自行車”該管，但也要避免一刀切

來源：光明網



據報導，北京市公安交管部門從即日起，將對路面發現的自行車競速行駛行為開展嚴格管理，對涉及的違法行為依法進行處罰，全力確保道路騎行環境安全有序。交管部門還公布了安全提示：騎行前檢查車輛性能，騎行時佩戴頭盔等保護裝備；沿道路右側騎行，切勿占道通行、逆行，禁止多人並排騎行；控制騎行速度，保持安全距離，避讓往來行人及車輛，避免急轉彎、急刹車等危險行為。



不經意之間，騎行成為了都市的一項新興時尚運動，購置碳纖維打造的路騎自行車、帶上一系列裝備，開始一場說走就走的騎行，既時尚又健康。騎行既可以是志同道合者的社交派對，也可以是一個人的體能鍛煉。



但是，綠色、健康的騎行在現實中產生了不少安全問題。有的公路騎行者在騎行時勾肩搭背、追逐嬉戲，有的動輒幾輛車、十幾輛車排成一隊，在人流車流裡橫衝直撞。還有的公路騎行者無視交通信號，無視路權規則，把公共道路變成了自己的“競速場”，對行人、非機動車以及機動車構成安全隱患。所以，公眾近年來對於野蠻騎行、自行車“飈車”問題詬病頗多。



此番，北京交管部門特別提示：“守法是開展騎行活動的基本前提。希望廣大騎行愛好者瞭解相關法律規定，自覺做到守法騎行、文明騎行。”其實，競速騎行作為一項新興的運動，對監管提出了新的挑戰。



首先，嚴查嚴管騎行競速，那麼限速多少才合適呢？《道路交通安全法》第58條規定，電動自行車在非機動車道內行駛時，最高時速不得超過15公里。但是，法律並沒有對自行車（無論是普通自行車還是公路自行車）提出明確的限速要求。可是，若干年之後，競速騎行成為了一項新興運動，而且競速自行車因為各種新材料、新技術的加持，時速可達到30公里、40公里甚至更高，遠遠超過了傳統非機動車的車速。

