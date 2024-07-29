日本悼念在修建相模湖水庫中死難的多國勞工

中評社北京7月29日電／據新華社報導，日本神奈川縣相模湖交流中心28日舉行追悼活動，悼念二戰時期死於修建相模湖水庫的多國勞工。



悼念活動開始後，3名當地小學生點燃蠟燭，寄托對死難勞工的哀思。隨後，參加活動的全體人員起立默哀並向死難勞工敬獻鮮花。多國官方人士、民間團體代表以及相模湖水庫周邊地區民眾等約300人參加追悼活動。



中國駐日本大使館公參王琳表示，日本軍國主義發動的侵略戰爭，給中國和亞洲人民帶來巨大傷害，強征勞工是侵華日軍犯下的嚴重罪行之一。希望日方正視侵略歷史，汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路；希望更多日本民眾瞭解歷史，樹立正確歷史觀，匯聚起捍衛和平的堅定力量。



相模湖水庫歷史記錄會會長橋本登志子常年致力於講述相模湖歷史。她說：“雖然這是一段負面歷史，但大壩一直矗立在那裡。作為這裡的居民，我們有必要把大壩的修建過程和歷史事實講給年輕人聽。”



相模湖水庫是日本第一個多用途人工湖，於1940年至1947年修建。為修建該水庫，日本先後征用勞工360萬人次。除朝鮮半島勞工和日本勞工外，還有被侵華日軍強擄到日本的近300名中國人。由於極其惡劣的勞動條件加上遭受非人欺凌，眾多勞工在修建過程中不幸離世，其中有姓名記載的死難中國勞工有28人。日本有識之士自1979年起每年都會為死難勞工舉行追悼活動。