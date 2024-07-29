網評：全會精神再領悟　“固治促興”新思考

中評社北京7月29日電／全會精神再領悟 “固治促興”新思考

來源：大公報



二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，旗幟鮮明地展示了中國式現代化進程中的歷史性成果和前瞻性方向的把握。《決定》明確支持香港特區繼續發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。



7月23日，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區政府財政司司長陳茂波一行時，明確表示香港“同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。”



無論是《決定》還是夏寶龍主任對香港的寄語，都涉及到了“固”和“興”兩大主題關鍵詞的辯證關係。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄曾表示，“既不忘‘固治保興’，也不忘‘以興促治’”。“治”是根本，是“興”之根基，“治”不固則“興”不穩；“興”是必然，是“治”之果實，“興”不成則“治”不久。從香港國安法到《維護國家安全條例》的實施，從黑暴結束再到走出疫情陰霾，香港走過了從由亂到治走向由治及興的撥亂反正階段。此後，“治”與“興”的辯證思考不斷地出現在香港追求繁榮穩定的各個方面。



“治”是根本是“興”之根基



在二十屆三中全會之後，在邁入全面深化改革、推進中國式現代化的歷史性階段之後，香港社會也面臨著“由治及興”到“固治促興”的轉型和挑戰。然而，“固治”並非僅僅只是管治的水平和能力問題，“促興”也不僅僅局限在物質發展層面。通過學習和領會三中全會的內在精神，筆者對“固治促興”有了更深刻的理解和思考，進而反思當下香港所要“興”之面向和“治”之應然。



正如許多人所理解的，“固治”首先涉及到的是國安法治的“紅色底線”，也是“一國兩制”的“制度性”大框架。衹有國安港安，特區政府的工作和市民的日常生活才能正常地展開，衹有“一國兩制”走得不偏不倚，才能實現香港的核心價值。這是“興”的大前提、大原則。

