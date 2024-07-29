網評：香港需要這樣永不放棄的正能量

中評社北京7月29日電／“黃金一劍”，香港需要這樣永不放棄的正能量

來源：大公報 作者：屠海鳴



絕地反擊，黃金一劍！當地時間7月27日，中國香港選手江旻憓在巴黎奧運會擊劍女子個人重劍決賽中，以13：12戰勝法國選手馬洛─布雷東，奪得冠軍。這是本屆奧運會中國香港代表團首金，也是奧運歷史上中國香港選手奪得的第三枚金牌。



江旻憓在巴黎參加比賽之時，正是香港時間7月28日的淩晨，許多市民徹夜未眠，觀看這場比賽。當江旻憓逆風奪金，她在現場喜極而泣，香港觀眾熱血沸騰、歡呼雀躍。



昨日下午，行政長官李家超率團出訪老撾、柬埔寨和越南前在機場發表講話時表示：“我熱烈祝賀香港選手江旻憓在巴黎奧運勇奪金牌，為香港帶來第一面巴黎奧運金牌，香港人都為她引以為傲。”



李家超激動的心情溢於言表。他說：“江旻憓在曾經落後一比七的情況下鍥而不舍，後來居上，充分展示出她的無比努力、毅力和決心。我很感動和鼓舞，因為她的確令我們很驕傲。旻憓，你完美地打出不會放棄的‘香港精神’，你打得很好看，我和香港居民都看到和感受到你的心意。”



李家超說出了無數香港居民的心聲。江旻憓在比賽中鍥而不舍、奮起直追、永不放棄，實現超級逆轉，正是獅子山魂魄的寫照、香港精神的縮影。時下，香港太需要這樣永不放棄的正能量了。



永不放棄，終獲桂冠



本次巴黎奧運會的擊劍比賽場地被選在了裝飾華麗的巴黎大皇宮內，為法國選手馬洛─布雷東加油的呼聲一浪高過一浪，氣勢逼人。起初，江旻憓以1：7落後，但她迅速調整心態，沉著應戰，比分接連追到10：10、12：12，在最後關頭，江旻憓刺出“黃金一劍”，以13：12完美收官。

