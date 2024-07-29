網評：為香港青少年歡呼　為香港新氣象喝彩

中評社北京7月29日電／為香港青少年歡呼 為香港新氣象喝彩

來源：大公報



繼聖保羅男女中學合唱團日前在有“合唱界奧林匹克”之稱的新西蘭世界合唱比賽中奪金，並贏得中學合唱冠軍組冠軍後；中國香港運動員江旻憓在巴黎奧運擊劍女子個人重劍決賽摘金的喜訊亦接踵而來，向全世界展現出新時代香港青年的陽光熱力，點燃起香港社會愛國愛港的強大能量。昨日國務院港澳辦播發“港澳平”署名文章，除了為香港青年在國際舞台上的表現點贊，亦總結出三大意義，鼓勵更多香港青年繼續弘揚以愛國愛港為核心，發揚自強不息、善拚敢贏的優良傳統，擔負起建設美好香港的責任。



“港澳平”今次特地以《為光彩綻放的香港青少年點贊》為題發表新文章，突顯的是國家對香港青少年的重視和關愛，在文中提到江旻憓和香港聖保羅男女中學合唱團奪金之於香港的三個重大意義，也值得香港社會，尤其是青少年深入思考：



第一個意義，“這是香港青少年優秀素質的充分展現”。合唱團的學生來自傳統名校，因此奪冠不僅讓世人知曉他們有一流的學業成績，更具備一流的藝術素養，即便在全球250個優秀合唱團體中，香港學生的技藝仍然能夠脫穎而出，獲得國際認可。



港青愛國情懷流露



而江旻憓在奧運為香港拿下歷史上第三面金牌，同樣意義重大。江旻憓展現的不但是精湛的技術，還有永不放棄的香港精神。在一度落後1：7的絕境中，江旻憓仍然能夠穩住心態，逐步追上並且最終實現反超，正正反映出香港青年“打不死”的頑強鬥志。



江旻憓和香港聖保羅男女中學合唱團，讓世人看到新時代香港青少年的成長是全面發展的成長、是積極健康的成長。他們意氣風發、朝氣蓬勃，以技藝折服一個又一個對手；同時又開放自信、守正創新，汲取來自不同地方的多元養分，仍不忘堅守屬於自己的風格和優良傳統，而這正是香港這個國際城市的一個縮影。他們的精彩表現，無疑向世人充分展現出新一代香港青少年的陽光熱力。

