網評：助力內企拓東盟市場

中評社北京7月29日電／做好“超級聯繫人” 助力內企拓東盟市場

來源：大公報



二十屆三中全會勝利閉幕，會議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，進一步堅定了國家要走高質量發展，高水平對外開放的發展道路。這對於香港繼續發揮“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，無疑是重大利好。在此背景下，行政長官李家超昨日率領工商、金融、物流和法律界等代表，出訪老撾、柬埔寨和越南東盟三國，探索兩地合作商機。在國家大力發展新質生產力，驅動新興產業向前發展，香港作為國家的“超級聯繫人”和“超級增值人”，可以在與東盟加強合作的過程中，更好發揮在專業服務方面的優勢。



“打前站”摸清投資環境



在全球暖化日益嚴重，極端天氣日益增多的情況下，世界各地對於新能源技術、產品的需求日益增加，東盟地區亦不例外。以今次特首將訪問的越南為例，該國期望在2050年達到碳中和。目前，越南可再生能源約占電力總容量的30%，到2030年，越南計劃可再生能源裝機容量占比達到約40%，到2050年裝機容量規模達到約70%的水平。



而東盟整體以提出新能源發展計劃，根據“東盟能源合作計劃（2021年－2025年）”，東盟計劃到2025年，可再生能源在一次能源供應占比中占23%、可再生能源裝機容量占35%的總體目標。而在2021年，東盟可再生能源占一次能源比例約為14%，其中風能與太陽能僅占0.1%和0.2%，有著巨大的發展潛力。



而我國近年來在訂立“雙碳”目標，堅持綠色發展理念的指引下，大力發展新能源經濟。在光伏產業、新能源汽車領域，催生出一批擁有先進技術的高新企業，在相關領域走到了世界前列，有了對外輸出技術及應用的實力基礎。與此同時，業內激烈競爭也致使國內市場呈現出白熱化趨勢，部分行業更出現產能過剩的情況。在此背景下，有不少內地企業開始著眼拓展海外市場，打造新的業務增長點。故此，如何對接國家新能源企業對外拓展需求，與東盟國家新能源應用的發展需要，成為香港可以發揮的重要作用。

