網評：弘揚改革精神　推動由治及興

中評社北京7月29日電／弘揚改革精神 推動由治及興

來源：大公報



中共二十屆三中全會，是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議。習近平總書記在全會上所作的報告和重要講話，系統總結中央政治局的工作，深刻闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義、總體要求、重大舉措、根本保證等重大問題，對貫徹落實全會精神提出明確要求。



全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，是新時代新征程上推動全面深化改革向廣度和深度進軍的總動員、總部署，既是十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新時代新征程推進中國式現代化的時代新篇，是中國共產黨的歷史上又一綱領性文獻。



我們要深入學習領會三中全會精神。習近平總書記關於全面深化改革一系列新思想、新觀點、新論斷是引領改革開放通向中國式現代化的光明燈塔。香港實現由亂到治是習近平總書記、黨中央勇於改革、善於創新的生動實踐。《決定》中涉及港澳的改革措施分量很重，飽含中央的關愛眷顧和厚望重托，我們要認真學習領會。既要充分認識進一步全面深化改革是全國上下貫徹落實全會精神的共性要求，又要從香港擔當、香港視角有效把握好貫徹落實全會精神的職責使命，充分認識弘揚改革創新精神對香港邁向由治及興的特殊意義。以改革創新精神推動香港當好中國式現代化的“超級聯繫人”，走好“守正＋創新”、“發展＋安全”、“現代化方向＋系統化推進”的改革路徑，在服務國家進一步全面深化改革中更好實現香港自身發展。



一、守住“一國兩制”原則底線，勇於制度創新。“一國兩制”本身就是中國特色理論創新、制度創新、實踐創新的典範。要堅守“一國兩制”方針，做到不會變、不動搖，不走樣、不變形，用好香港獨特地位，創新引領變革，推動“一國兩制”實踐行穩致遠。



當好中國式現代化“先行者”



二、守住國際化優勢，當好聯通世界的橋梁。香港“背靠祖國、聯通世界”，國際化特色是香港最鮮明的標識。要善用香港國際化平台，服務國家全面深化改革大局，為香港自身發展增添新活力。

