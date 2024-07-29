日本一民用直升機墜毀致兩人死亡

日本福岡縣柳川市28日下午發生民用直升機墜毀事件，機上2人全數罹難。（圖源：日本電視台） 中評社北京7月29日電／據新華社轉日本廣播協會報導，日本一架民用直升機28日在福岡縣柳川市墜毀，機上兩人死亡。



據報導，福岡縣柳川市消防部門當天下午接到報警，稱一架直升機墜毀，墜機地點在柳川市昭南町一處農田。經消防人員現場確認，直升機上兩人均已死亡。



日本國土交通省當天確認，墜毀直升機屬於SGC佐賀航空公司，機上兩人分別為駕駛員和機械師。佐賀電視台報導，這架直升機在從大分縣飛往佐賀機場途中墜毀。