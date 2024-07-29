逆轉勝　打出香港精神　江旻憓一劍摘金

（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，中國香港女子重劍名將江旻憓，於昨晨的巴黎奧運會女子重劍個人賽決賽，在大幅落後法國選手瑪路貝頓1：7之下，在巴黎大皇宮這瑰麗殿堂，向世人展示出永不言敗的“香港精神”，一分一分追上扳平比分，並在“決一劍”中獲勝，為港隊摘下今屆首枚金牌。30歲的江旻憓上屆8強出局哭著向市民致歉，這次“劍後”喜極而泣，直言不想沒有打出香港精神就輸掉賽事，是她頑強反勝的關鍵。



直言“每次受傷都令我更強”的江旻憓是繼“風之後”李麗珊、“劍神”張家朗之後，為中國香港代表團贏得歷來第三枚金牌的運動員。



李家超：展示出無比毅力和決心



行政長官李家超在社交媒體發文道：“我熱烈祝賀香港選手江旻憓在巴黎奧運勇奪金牌，為香港帶來第一面巴黎奧運金牌，香港人都為她引以為傲。江旻憓在曾經落後一比七的情況下鍥而不舍，後來居上，充分展示出她的無比努力、毅力和決心。旻憓，你完美地打出不會放棄的‘香港精神’，你打得很好看，我和香港居民都看到和感受到你的心意。我和香港市民都多謝她這份心意。我再次在這裡祝賀她，我亦在此祝願香港各位運動員可以盡展所長，獲得佳績。”



教練耐心提點反勝關鍵



香港時間7月28日凌晨3時30分，江旻憓和法國選手瑪路貝頓在巴黎大皇宮的塊麗長樓梯登場，出戰這場決賽。瑪路貝頓在法國總統馬克龍親臨打氣，在主場之利下氣勢極之旺盛。這場決賽初段雙方都表現謹慎，瑪路貝頓隨後搶先進攻得分，連番出手成功得分，首節已領先江旻憓4：0。第2局雙方互相刺中，江旻憓終得分但仍落後1：5，其後更被拉開至1：7。



遙遙落後，相隨江旻憓征戰第三次奧運的羅馬尼亞籍教練Tavi，以一貫冷靜的態度，在休息時先向她遞上“愛徒”平日慣用的暖水瓶，讓她先平服比分落後的心情，並耐心提點她多嘗試向對手施以假動作，希望逐分逐分趕上。Tavi的指導，點頭示意的江旻憓在這時定下神來，未有被主場排山倒海的聲勢嚇倒。

