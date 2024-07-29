激發港青活力　貢獻國家發展

中評社北京7月29日電／據大公報報導，香港各界人士表示，無論是香港聖保羅男女中學合唱團師生，還是正在參加奧運會的運動健兒，他們身上都展現了新一代香港青年的活力。相信香港的新一代青年能不斷為中國式現代化和新時期國家改革開放，貢獻更多香港的力量。



港區全國人大代表、香港聖保羅男女中學校友林至穎表示，在香港由治及興的新階段，新一代的香港青少年對國家和香港的發展有著更深刻的體現，對“一國兩制”有著更準確的理解，對個人、對香港、對國家的未來有著更美好的期待和積極貢獻。相信香港的新一代青年只要繼續秉承這顆對作為中國人的自信和奮鬥心，為國家和香港在國際舞台上發光發熱，長江後浪推前浪，將能不斷為中國式現代化和新時期國家改革開放，貢獻更多香港的力量，值得鼓舞和表揚！



體現港人永不言棄精神



港區全國人大代表、立法會議員梁美芬表示，上星期為香港聖保羅男女中學的師弟師妹勇奪中學組國際歌唱比賽冠軍並高唱國歌感到鼓舞，昨日又看到在中國人民大學讀法律系師妹江旻憓勇奪奧運金牌，而且比賽過程充分反映香港人能在逆境中永不言棄的體育精神。



立法會議員、民建聯教育事務發言人郭玲麗表示，對在世界舞台上升起國旗，播放國歌，倍感自豪。聖保羅男女中學合唱團在世界合唱比賽的頒獎典禮上合唱《義勇軍進行曲》，引發全場沸騰，無疑是當時在座每一位對國歌的認同和尊重，產生強烈的共鳴，更是一種發自內心的愛國情感表現。她續指，教師在課堂上教授國旗及國歌的意義非常困難，但今次合唱團團員高唱國歌，反映出自身對國民身份認同，充分展現本港學生發自內心的愛國熱情，體現本港愛國主義教育的成果。



郭玲麗說，還記得1996年香港第一位奧運得主李麗珊在頒獎台上領獎時播放的是英國國歌，2021年張家朗奪金播著中華人民共和國國歌。兩段奧運奪金的片段，曾在教學中比較。有一位小一的學生問，為什麼香港作為中國人在頒獎台播英國國歌而不是中國國歌？她表示，今次事件對教師和學生而言，是一個很好的教育機會，讓大家感受到國歌就是代表國民身份，而他們更是國家代表，更是國家的自豪。

