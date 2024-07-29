實地探訪　體驗“中國式現代化”

中評社北京7月29日電／據大公報報導，第十六屆香港盃外交知識競賽參訪團7月28日圓滿完成了甘肅之旅。此次行程不僅讓香港學子們深刻領略了祖國悠久的歷史文化遺產，更以實地探訪的形式，直觀體驗“中國式現代化”的成就與魅力。



逾6.7萬中小學生參與



本屆競賽以“擔當時代重任，涵養世界情懷”為主題，吸引了來自263所中小學的逾6.7萬名學生踴躍參與，規模創歷史新高。昨日，參訪團在中核蘭鈾甘肅省科普教育基地舉辦了總結匯報會，外交部駐港公署副特派員潘雲東以“感謝、成長、信心”為關鍵詞，高度概括了此次甘肅之行的深刻意義。他特別感謝了中核集團、甘肅省委省政府、省港澳辦、香港特區政府教育局、香港明天更好基金會、香港賽馬會、香港電台、香港大公文匯傳媒集團及社會各界對活動的大力支持，並指出，此次探訪不僅是一次文化的洗禮，更是一次心靈的觸動。



香港學生們紛紛表示，此次甘肅之行讓他們受益匪淺，感受深刻。登上鳴沙山、遙望月牙泉；在莫高窟數字展示中心仿佛置身於壁畫；在張掖七彩丹霞親身體驗大自然的鬼斧神工……“去趟甘肅，約等於去了全中國。”



潘雲東在總結會上寄語香港青年：“我們對香港的未來充滿信心，習近平主席強調，青年興則香港興，青年發展則香港發展，青年有未來則香港有未來。這次參訪過程中，同學們認真聆聽各方講解，深入思考，積極交流。都展現出了強烈的求知欲和深入的理解力，這體現了香港新一代青年卓越風采，只要你們將火熱的青春投入到建設美好香港報效偉大祖國的事業中，必定能夠譜寫精彩紛呈的人生篇章。”