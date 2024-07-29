金庸紀念館要有“武”又有“俠”

左圖：“金庸與中國文化走向世界”研討會日前舉行。右圖：今年是金庸誕辰一百周年。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，在金庸誕辰一百周年之際，香港新聞工作者聯會於7月26日在港主辦“金庸與中國文化走向世界”研討會。來自文學、歷史、文化等多領域的專家學者匯聚一堂，分享各自眼中的金庸與金庸武俠，並提出一系列意見和建議。其中，香港新聞工作者聯會會長、香港作家聯會監事長張國良以及多位嘉賓特別強調，應盡快在香港興建一座站位高、格局大、定位准、功能全、風格新的金庸紀念館，利用香港中外文化藝術交流中心的平台，推動中華優秀文化走向世界。《大公報》前主筆葉中敏則認為，日後如有新的金庸紀念館，必須補上金庸家國情懷、重情重義、尊重科學、好學不倦等多方面的內容，有“武”又有“俠”，“俠之大者”才不至成為一句空話。



全國政協委員、香港新聞聯主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏在主持座談會時表示，中共二十屆三中全會提出，必須增強文化自信，傳承中華優秀傳統文化。新聞聯舉辦“金庸與中國文化走向世界”研討會，推動在香港建立永久性的金庸紀念館，目的就是要增強文化自信，強化對民族文化傳承創新的責任擔當，讓香港成為中華優秀文化走向世界的窗口和平台。



展示香港城市文化內涵和品位



張國良表示，今次研討會，是今年四月在香港故宮文化博物館舉行的“俠之大者.為國為民”─紀念金庸先生百年誕辰論壇的後續。當時論壇上，張國良提及在港建立金庸紀念館，而後得到各界響應，“金庸先生的作品成功塑造多個鮮明的大俠形象，他們為國為民的故事感人至深，既構成獨特的金庸文化，也是弘揚愛國主義精神的典範。金庸先生作品既是香港文化的‘金字招牌’，也是世界各地瞭解中華文化的重要橋梁。興建金庸紀念館，全面展示金庸文化，無論對香港方興未艾的愛國主義教育，還是對中國文化從香港走向世界，都有非常重要的現實意義。”張國良認為，興建金庸紀念館，首先有利於展示體現香港城市文化內涵和文化品位，增強香港文化自信。同時，金庸紀念館可以成為香港愛國主義教育的有效基地。第三，金庸紀念館可以成為中國文化走向世界的重要載體，同時築實築牢香港成為中西文化交流中心的平台。



對此，立法會議員嚴剛亦呼籲在香港打造永久性的金庸文化館展示金庸作品人物的正面形象，結合中國歷史古近代的相關文化（比如各朝代的服飾展、宮廷及民間用品展、兵器展等素材），讓市民及遊客在置身博大精深的中國歷史文化中，增強民族自豪感，增強國民認同感，讓金庸為代表的“俠之大者”文化成為香港多元文化走向全球文化大舞台的重要名片。此外，嚴剛認為可以舉辦以金庸武俠小說為主體的金庸國際研討會，從文化、歷史、社會、民俗、民族、地理、武術等多方面探討中國傳統文化，推動形成具有全球影響力的“金庸學”香港品牌效應，宣示中國傳統文化的魅力，強化香港乃至國家對全球的影響力。另外，嚴剛提到，可以拍攝金庸武俠動漫大片或沉浸式的動漫體驗作品，帶給觀眾更大想像空間，同時開發相關衍生文化產品，如人物雕像、金句手袋、雨傘、水杯等日用品，加強宣傳，推動香港的