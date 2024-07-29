富權：盧秀燕對“颱風政治學”拿捏恰到好處

中評社香港7月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：盧秀燕對“颱風政治學”拿捏恰到好處。以下為文章內容。



二零二四年第三號颱風“格美”（台灣地區譯為“凱米”），於二十五日零時左右，在台灣東北部的宜蘭縣登陸。這是自二零一六年強烈颱風“尼伯特”後，八年以來第一個以“強烈颱風”強度登陸台灣地區的熱帶氣旋。“凱米”於登陸後減弱為中度颱風，並於凌晨四時二十分從桃園市新屋區出海。“凱米”雖然在台灣地區陸地滯留時間不長，但已造成重大災害。截至二十八日，農業產物及民間設施估計損失計十八億三千八百七十一萬元新台幣，全台共有四百四十九班航班取消。受西南風帶來的豐沛水氣影響，中南部普降強暴雨，多個縣市受淹。此次颱風在台灣造成十死八百九十七傷二失蹤。



這次颱風襲擊台灣地區，是賴清德走馬上任之後遇到的第一次重大天災。由於賴清德本人在擔任台南市長時，對於抗禦颱風的表現，既有“賴神”的佳績，也有“賴半天”的慘敗記錄，因而人們都在看，賴清德第一次指揮全台的抗風救災，是怎樣的表現？從整體上看，還算是不過不失。但在國民黨執政的幾個“直轄市”首長的表現，比起其在台北市長時“賴半天”的宭境，卻要強得多。雖然桃園市正是位於“凱米”過境之處，也雖然新北市、台北市和台中市都最接近颱風中心，但受災情況卻是遠低於遠離颱風中心的台南市和高雄市，還有“一片綠油油”的幾個縣。這除了是受颱風環流影響的自然客觀因素之外，還因為這幾個“藍市”的首長預先做足抗風措施。尤其難能可貴的是，這幾個“藍市”的首長都在“凱米”登陸之前，就已經做好部署，備足器材，公開表示隨時準備支援中南部的“綠縣市”。



最為突出的是台中市長盧秀燕。她是按照原定計劃，於二十二日深夜率領台中市政府代表團前往美國進行為期十天的訪問的。但因“凱米”颱風增強、路線南移，她在抵達美國西雅圖後，只停留了六個小時就決定隻身自費搭機返台，投入台中市的防災救災工作。在告一段落後，二十六日晚再度自費搭機前往美國繼續行程，創下三十小時“快閃”來回美台之間的紀錄。而且在返回台灣的十多個小時的航程中徹夜未眠，當第一時間知道台灣中部也被納入警報圈後，立刻在飛機上與留守台中市的副市長鄭照新、賴淑惠及秘書長黃崇典，和已經跟隨代表團到了西雅圖的副市長黃國榮，五人緊急召開視訊會議，最後親自拍板，決定由她“獨自折返”台灣坐鎮防颱，趕快訂最近的一班飛機返台，訪美團則繼續在美國按原定行程走。不但讓人見識她駕馭鐵人行程的體力，還有超凡的決斷力。



盧秀燕於凌晨五時抵台後，當天一早又親自坐鎮主持防災會報，強調希望在關鍵時刻能與市民同在。這一連串的操作，被評價為“教科書級別”的防災應變表現。

