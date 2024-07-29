中國駐美大使回顧兩國建交初心

中評社北京7月29日電／據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒27日以視頻方式在加利福尼亞州舊金山灣區紀念中美建交45周年研討會上發表致辭，回顧兩國建交初心，展望中美關係未來。



謝鋒表示，中美建交是中美關係史和國際關係史上的里程碑，也是造福兩國人民和促進世界和平繁榮的大事件。45年來，中美關係發展取得了巨大成就，成長為世界上相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一。



謝鋒說，中美關係的歷史和現實給我們三點啟示。第一，敵對必然雙輸，夥伴才是中美彼此的正確定位。如果雙方都把對方視為夥伴，中美關係就會逐步好起來。第二，分歧並不可怕，對話才是解決問題的正確方法。要繼續以對話增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。第三，“脫鈎”此路不通，合作才是實現共贏的正確選擇。應該彼此成就而非互相傷害，拉長合作清單，縮短負面清單，用對話合作的成功故事對衝零和博弈的消極敘事。



此次研討會由舊金山灣區僑界主辦。加州州長紐森致信祝賀，中國駐舊金山總領事張建敏、加州政府運營署署長黃思敏、舊金山市市長布裡德、前市長布朗、市議長佩斯金等參加活動並致辭。來自加州、華盛頓州、俄勒岡州、內華達州等地的200餘名各界人士出席會議。