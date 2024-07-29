當年見證家朗稱“神”　今逢旻憓封“後”

圖：江旻憓為大公報記者簽名。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，猶記得上屆東京奧運會，記者有幸見證張家朗摘下中國香港代表團歷來第二金，榮登“劍神”寶座，當日情景仍歷歷在目。到了巴黎奧運會，記者在首仗比賽日就“中巨獎”，見證到江旻憓（Vivian）在巴黎大皇宮加冕，兩次都是記者莫大的榮幸。



3年前的東京奧運，江旻憓在女子重劍個人賽止步八強，記者看到江旻憓動作僵硬神情緊張，雖然她已是頂尖劍手，但傷患和信心一直困擾著她。當時她27歲。



現在，30歲的Vivian明顯更成熟冷靜，心態更加堅定，不會隨便受到外來因素影響心情。圍在電視機收看的市民、現場的記者和“鐵粉”，知道她決賽遇到東道主對手，大家都不禁替她擔心，尤其是在落後1：7之下，大家心情都跌到谷底，可是“微笑女神”堅定地一分一分追上，她不只是一名出色的劍手，而是和“劍神”看齊的“劍後”！



記者跟進江旻憓的新聞已有7年，可說是與她一起成長，尤其是現場看她比賽時，和行家們都是與她共喜共憂，雖然榮登“劍後”，但她仍是一貫的親切友善，看到她夢想成真，這份欣慰無法用筆墨形容，也許記者只能以奧運新科“劍後”的簽名，和大家共享喜悅。