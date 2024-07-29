全城打氣　奧運精英帶來正能量

圖：不少市民到商場觀看奧運直播，支持港隊泳手何詩蓓。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，“微笑劍後”、港隊劍擊選手江旻憓在巴黎奧運為香港勇奪今屆首面金牌，市民熱烈慶賀，為江旻憓在金牌戰逆轉勝、堅持打出香港精神而驕傲！香港“女飛魚”何詩蓓昨日在奧運女子200米自由泳分組預賽以第二名成功晉級；乒乓混雙8強賽，黃鎮廷及杜凱琹出戰，勝出打入4強。市民在商場觀賽氣氛熱鬧，高舉“撐港隊”橫額，為運動員集氣，期盼再創佳績。



本港多名政界人士祝賀江旻憓，讚揚她展現堅毅、鬥志和高水平的實力，為香港劍擊運動寫下光輝一頁，讓所有市民一同振奮和激動。＼大公報記者 鐘佩欣 龔學鳴



江旻憓的女子重劍金牌戰於香港時間昨日凌晨三時半舉行，不少人通宵追看，見證江旻憓由1比7的劣勢，一劍一劍取分，最終勇奪金牌。社交網絡上洗版式出現恭賀她奪得金牌的訊息。



市民王先生昨日到商場繼續追看奧運直播賽事，他向大公報記者表示，在決賽見到江旻憓初時落後，“很緊張，咬牙切齒！”看到她不負眾人所望奪冠，他表示，運動員精神就是不會輕易放棄，迎難而上，“最後看到（江旻憓）贏了，除下面罩那一刻，我好感動！她表現出運動員‘唔輸得’的精神。”



市民：獎牌一定繼續有



“香港人憑自己毅力做到最好，凡事爭取到底。”市民葉先生大贊江旻憓在決賽的表現十分精彩，“是香港人的驕傲！”突顯香港人不屈不撓的精神。他昨日特意攜同女兒到商場觀看賽事支持港隊，以及感受奧運氣氛。



江旻憓奪金的消息，帶動全城繼續奧運狂熱，在觀塘一個現場直播奧運港隊賽事的商場內，昨日下午時分，大熒幕前方“最佳觀賽點”被人潮迫爆，二樓、三樓走廊也站滿人群，期望見證香港運動員擊敗對手。



下午三時半率先上演的賽艇男子單人雙槳復活賽，港隊趙顯臻參賽，在商場觀賽的市民熱情高漲，拉起“全城集氣，撐港隊”的打氣橫額，並高呼“趙顯臻加油！”當他在最後成功衝刺，以小組排行第二成功復活，全場市民站立拍掌，掌聲雷動。

