﻿增城盤性價比高　港人置業養老熱選

圖：金茂萬科都會四季。 中評社香港7月29日電／廣州近期有多項利好措施出台，包括香港醫療券試點擴大到廣州的定點醫院使用，放寬港澳台及外籍人士買樓限制，這對有意到廣州置業養老的港人是一大推動作用。作為荔枝重要產地的增城區，因優越的生態環境成為居家養老的置業首選地。今年增城區有多個優質住宅項目開盤，每平米均價2萬元（人民幣，下同）或以下，成為廣州東部極具競爭力的新盤。



大公報報導，在新盤競爭激烈的背景下，金茂萬科都會四季依然拿下去年增城區網簽套數、成交金額、成交面積三個冠軍，全廣州網簽數前六。值得一提的是，項目推出“都會四季業主新家共創計劃”，提供新家定製化設計方案、設計諮詢及量尺等服務，打通入住前最後一道難點，並展示空間布置難點，為業主提供裝修參考。



位處新塘板塊 新興產業匯聚



金茂萬科都會四季地處“廣州東進大勢”與“東莞北拓戰略”兩大政策利好交匯的增城區新塘板塊，承接廣州、東莞、深圳三大核心城市資源。目前，新塘板塊已有富士康、阿里、北汽、本田等世界500強落戶，匯聚電子信息科技、汽車、金融科技三大千億產業集群，並靠近黃埔、增城兩大國家經濟技術開發區。



交通方面，金茂萬科都會四季附近的新塘TOD，匯集了4條地鐵、2條城軌、3條高鐵，規模相等於7個廣州東站，是廣州東部首個TOD綜合體，日均客流量達80萬人次。住戶可從地鐵13號線白江站，一站即達新塘TOD，快速融入大灣區一小時生活圈。



教育配套方面，項目已引入華南師範大學附屬新塘實驗小學，是廣東唯一一所直屬廣東省教育廳和華南師範大學雙重領導下的公辦學校。屋苑自身還規劃了18班幼兒園，周邊還有新塘中學、新塘三中等優質學校。



金茂萬科都會四季規劃有商業中心、親子圖書館、屋頂多功能球場、社區健身房等，下樓享一站式吃喝玩樂購物。



小區環境優美，以河流、丘陵、森林和花谷為主題打造四大園林。周邊3公里範圍內有新塘公園、荔枝山公園等。部分座數毗鄰東江畔，推窗就能看到東江景。



配置創意空間 靈活調動



項目共提供4698個單位，目前全新開盤的A8座，主推單位面積72至115平米，間隔由兩房至三房，另加一個創意空間，可根據家庭成員的變化進行調整，靈活度高。其中，72平米兩房＋一房兩廳戶型，客廳寬約3.2米，與觀景露台連接，保證通風與採光；主人套房寬約2.9米，有正面窗台及轉角窗台。105平米為三房＋一房兩廳戶型，約6米寬橫廳布局，讓光照更充足。115平米為三房＋一房兩廳布局，橫廳寬約6.2米，觀景露台連接其中一間睡房；主人套房南北通透，設有直角大衣櫃。