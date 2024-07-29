港生與青年外交官交流　立志報國

圖：第十六屆香港盃外交知識競賽參訪團日前到訪外交部，與外交部發言人和青年外交官交流及合照。（圖源：大公報） 中評社北京7月29日電／據大公報報導，第十六屆香港盃外交知識競賽參訪團日前展開在北京行程，到訪外交部，與外交部發言人和青年外交官交流互動，領略新時代大國特色外交風采；走進故宮博物院感受中華文明博大精深；參觀中國共產黨歷史展覽館瞭解黨和國家的歷史與奮鬥歷程；走訪核工業科技館感受國家發展成就；乘坐無人駕駛汽車體會中國科技遙遙領先……豐富多彩的參訪行程，讓團員們不僅被祖國厚重浩瀚的傳統文化深深感染，更為國家突飛猛進的發展驕傲自豪。



參訪港生對記者表示，通過此行對愛國有了更深刻和具體的理解，對新一代香港青年的歷史使命和責任擔當有了更清晰的認知和規劃，一定要努力學習，為祖國的各項事業貢獻自己的一分力量。



第十六屆香港盃外交知識競賽參訪團由知識競賽主辦方和優勝隊10間本港學校師生代表近80人組成，相繼在北京、甘肅展開為期10天行程。競賽由外交部駐香港特派員公署、香港特別行政區政府教育局、香港明天更好基金主辦，香港賽馬會給予特別贊助。



見證國家高科技高速發展



外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員潘雲東介紹，參訪團參訪行程安排豐富多彩，同學們在北京感受中華文明魅力，見證國家高科技發展，瞭解中國共產黨波瀾壯闊的歷史，感受中國特色大國外交。在甘肅將領略祖國的壯美山河和豐富的歷史文化底蘊及西部地區的蓬勃發展。他希望同學們能始終保持求知若渴的良好態度，認真學習，積極思考，收穫良多。



香港賽馬會多年來為參訪團提供贊助。馬會公司事務執行總監譚志源鼓勵同學們多看、多聽、多交流，瞭解祖國超乎想像的發展成就，增加愛國情懷，抓住國家新機遇，譜寫人生新篇章。馬會將繼續加大力度培養有愛國情操兼具國際視野的青年人才。