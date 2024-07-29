中銀年輕客數目升15%　理財投資需求大

溫晞文表示，理財與砌LEGO一樣，都需要訂下目標和詳細計劃，並踏出第一步。 中評社香港7月29日電／中銀香港（02388）兩年前設立年輕品牌“理財TrendyToo”，冀吸納18歲至35歲的年輕客戶群。截至今年5月，中銀香港整體年輕客戶數目按年上升近15%，預計2024全年將保持雙位數增長。



大公報報導，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，雖然年輕客戶群的整體財富管理總值（AUM）亦有增加，惟銀行主要著眼這批客戶的未來增長潛力。在資產配置方面，她說大部分是放在存款，但指這批客戶對理財和投資的需求亦見上升。舉例說，年輕客戶群的投資交易筆數按年上升超過3成，全新年輕客戶開立證券賬戶人數更按年上升1倍。



開立證券賬戶人數倍升



她形容年輕客戶群的投資取向多元化，涉獵的產品涵蓋股票、債券、基金，以至保本型的結構性產品都有。當中美股交易總金額按年上升超過1.5倍、“智選基金組合”交易筆數按年也上升近1.5倍。



根據中銀香港一項以18歲至35歲年輕人為對象的問卷調查，在大約700名受訪者當中，大約50%受訪者有投資經驗，平均25歲開始投資。這批受訪者認為股票最能夠幫助財富增值，約70%有投資股票經驗。



消費方面，溫晞文指年輕客戶的信用卡簽賬筆數按年增加約20%，當中來自本地和海外市場的簽賬都有上升，海外簽賬以旅遊相關消費升幅較快，按年升近1.5倍。有見扣賬卡漸為市場受落，她說中銀香港計劃於今年第四季將扣賬卡的適用範圍延伸至年輕客戶。



她續說，中銀香港與Mastercard近期合作推出的扣賬卡，原本只供“私人財富”及“中銀理財”客戶開立。該款扣賬卡支援12種貨幣直接扣賬，包括港元、美元、日圓、人民幣、英鎊及泰銖等，相信可迎合年輕客戶的支付需要。