兩岸重啟協商金門“2.14”撞船事件

中評社北京7月29日電／據大公網報導，兩岸原定24日在金門就“2.14”惡性撞船事件協商善後事宜，但因台風“格美”導致“小三通”停航而延後。台當局陸委會28日證實，經兩岸雙方密切溝通後，已商定於7月30日在金門繼續進行協商。



此前，國台辦發言人朱鳳蓮就此事處理進展應詢表示，正就此進行溝通，希望能妥善協商解決相關問題。受台風“格美”影響，7月24日五通客運碼頭廈金航線全天停航。至於陸委會相關人員的做法，只要承認一個中國原則，回到“九二共識”的政治基礎上來，兩岸對話交往就不存在障礙。



今年2月14日下午，福建一艘漁船在廈金海域被台灣方面粗暴撞翻，導致船上4人全部落海，其中2人不幸罹難。連月來，遇難者家屬和兩岸同胞一直要真相、要道歉、要追責。大陸方面也多次嚴正要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人。但事發至今，台灣方面還在以所謂“調查程序”來拖延解決問題，以所謂“執法”來推諉卸責。



此外，在重啟協商前夕，國台辦26日晚發出新聞稿，對台灣民眾遭受台風災情表達慰問。發言人陳斌華表示，台風“格美”過境台灣，造成人員傷亡和重大財產損失，對台灣民眾遭受的災情深表關切，向遇難同胞表示哀悼，向遇難者家屬和受災民眾表示慰問，衷心希望受災民眾早日恢復生產和生活秩序。



陸委會27日上午發出新聞稿回應，向國台辦表達感謝，對受災的大陸民眾同樣致以誠摯慰問與關懷，並稱如有需要，願提供必要協助。