台胞公益執教逾十載　助大陸育棒壘球人才

中評社北京7月29日電／據大公網報導， 暑假期間，江蘇省昆山市周市中學的運動場上依然熱鬧，不同年齡段的學生正在多名教練指導下，反復練習棒壘球動作，為即將到來的棒壘球大賽作準備。現場指導的教練全部來自“大山家族”，一個由台灣棒壘球愛好者張文山創立的公益平台。2013年以來，張文山及“大山家族”團隊在昆山中小學開展棒壘球義務培訓，迄今已指導中小學生1000多人，其執教的中小學校隊連續多年在比賽中摘得桂冠，並向大陸棒壘球職業隊輸送多名人才。棒壘球也已成為兩岸同胞重要交流紐帶。＼大公報記者 賀鵬飛昆山報導



2000年，當時20多歲的張文山受台灣母公司委派，去昆山新開設的工廠擔任銷售經理。工廠沒有什麼業餘活動，熱愛棒壘球運動的張文山就牽頭組織昆山台商壘球聯盟，利用閒暇時間進行訓練和比賽，很快受到廣大台商台胞的歡迎。



棒壘球是台灣最風靡的體育運動之一，張文山從青少年時期就堅持練習棒壘球，並指導過台灣社區棒壘球隊訓練。隨著越來越多的台商台胞來到昆山，棒壘球運動也在這座有著“小台北”之稱的城市流行開來。



“經常一周7天不休息”



在此背景下，2013年昆山華城美地小學計劃開設學生棒壘球社團，邀請張文山擔任兼職教練。因為從小就夢想成為一名棒壘球教練，張文山毫不猶豫地答應了，並且決定不拿一分錢報酬，而是將其當成一個圓夢的機會全力以赴。



“由於當時還在台企工作，每周只能犧牲周末來訓練，經常一周7天都沒法休息。”張文山回憶道，雖然很累，但是看著孩子們每天都在進步，內心也有了堅持下去的動力。



