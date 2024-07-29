四川積極構建鄉村振興金融創新示範區

中評社北京7月29日電／據人民日報報導，奶牛場裡，“哞哞”聲此起彼伏……走進新改建的奶牛場，四川眉山青神縣裕豐園農牧有限公司總經理施建軍打開自動喂料系統，精品飼料隨著傳送帶輸送給每頭奶牛。



然而，在去年準備新改建奶牛場時，資金不足問題讓施建軍犯了難。關鍵時刻，銀行的一筆“智慧畜牧貸”幫了大忙。



“智慧畜牧貸”是四川積極構建鄉村振興金融創新示範區的一個縮影。近年來，四川大力推進示範區建設，創新金融產品和金融服務模式，改善金融生態環境，在眉山市全域以及省內14個縣市開展試點。截至今年5月末，四川全省涉農貸款餘額3.06萬億元，同比增長13.76%；眉山市涉農貸款餘額1342.33億元，同比增長17.2%。



創新金融產品——



破解抵押貸款難題



對於養殖戶，創新活體抵押模式——



在青神縣養奶牛多年，施建軍是遠近聞名的養殖能手。去年，他計劃擴建養殖場，需要一筆貸款支持。但由於養殖場的主要資產是奶牛，按照以往的貸款政策，無法抵押貸款。



去年12月，農業銀行眉山市分行工作人員在走訪過程中，瞭解到施建軍的經營狀況並向他介紹了“智慧畜牧貸”。“這類貸款依托‘智慧養殖＋活體抵押’模式，讓奶牛活體抵押成為可能。”得知消息後，施建軍迅速在銀行工作人員指導下填報了申請材料。



“今年1月25日，300萬元抵押貸款已經打到了賬上。”施建軍說。利用這筆資金，他很快引進了自動喂料系統。“瞧，現在我在辦公室裡就能掌握養殖場情況，控制自動喂料、刮糞等。”在養殖場辦公室，施建軍向記者展示自動喂料系統的運行情況。



除了“智慧畜牧貸”，四川試點區域還推動銀行機構創設“天府糧倉貸”等金融創新產品，解決種植養殖行業的抵押貸款等難題。



為促進鄉村集體經濟發展，試點區域還推出了“強村貸”等金融產品，不需抵押物，只需看金融流水，助力農業產業多元發展。



在青神縣蘭溝村，村黨委書記趙小建忙前忙後，張羅著遊客到農家樂就餐。“接下來，我們還要新建一個鄉村酒店，由村集體經濟投資入股，遊客以後來蘭溝村旅遊住宿就更方便了。”趙小建說。



2022年，蘭溝村改造餐飲店風貌，一度面臨資金難題。如果向銀行貸款，村集體經濟又缺少有效的抵押物。



獲悉情況後，農行眉山市青神縣支行送來了“強村貸”產品。“強村貸”是農行主動聯繫四川農業融資擔保公司為貸款進行擔保，嚴格按照相關規定對貸款客戶金融流水明細等信息進行審批，測算流動資金需求量，為貸款客戶提供授信。



“不到一周，50萬元的‘強村貸’資金就打到了村裡的賬上。”趙小建回憶，貸款到位後，村裡的餐飲店風貌改造很快完成。“有了之前的‘強村貸’授信，第二次貸款，3天就辦理完了。”趙小建說。



依托“強村貸”“惠集貸”等金融產品，2023年眉山共為48個村集體經濟組織發放貸款4367萬元。

