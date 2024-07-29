中評社北京7月29日電／據新華社報導，中聯部副部長陳洲率中共代表團於7月25日至27日訪問黑山，分別會見新塞爾維亞民主黨主席、議長曼迪奇和社者黨主席日夫科維奇等政黨領導人，舉辦“中國式現代化與中黑關係發展新機遇”交流會議，宣介中共二十屆三中全會精神。黑方積極評價兩國兩黨關係，期待中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化助推各領域合作新發展。