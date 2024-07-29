多部門聯合會商做好防汛防台風工作

中評社北京7月29日電／據人民日報報導，7月28日8時，第3號台風“格美”停止編號。據預報，受“格美”殘餘環流和冷空氣共同影響，7月28日至31日，長江中游幹流蓮花塘江段和洞庭湖，黃河中游山陝區間支流延水、湫水河等河流可能發生超警洪水，鬆遼流域遼河、渾河、太子河等河流維持超警，牡丹江上游維持超保，鴨綠江上游大洪水向中下游演進；暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。



水利部有關負責人表示，台風停止編號，並不意味著降雨隨之結束，要始終綳緊防汛抗洪這根弦，繼續強化影響區域各項防禦措施，牢牢把握工作主動權。



目前，水利部維持針對湖南的洪水防禦Ⅲ級應急響應和針對遼寧、吉林、江蘇、安徽、江西、重慶、四川等13省份的洪水防禦Ⅳ級應急響應；共有17個工作組在防汛一線協助指導洪水防禦工作。



28日，國家防總辦公室、應急管理部加密組織氣象、水利、自然資源、住房城鄉建設等部門開展防汛防台風專題聯合會商，視頻調度湖南、江西、遼寧、吉林等13個重點省份，研判台風“格美”及強降雨發展態勢，針對性部署防範應對工作，並專題調度湖南督促做好衡陽市南岳區山體滑坡人員搜救和應急處置工作。



會商指出，台風“格美”殘餘環流給湖南、江西、湖北、廣東、遼寧、吉林等地帶來的降雨影響仍較大，局部地區降雨具有極端性，防汛救災工作面臨南北雙線作戰、多種風險並存的複雜局面。



28日，國家防總將針對吉林的防汛四級應急響應提升至三級，啟動針對重慶、貴州、雲南的防汛四級應急響應，維持針對遼寧、湖南的防汛三級應急響應和針對江西、湖北、廣東的防汛四級應急響應。國家防總辦公室派出工作組赴吉林協助指導，前期派出的5個工作組、專家組繼續在湖南、遼寧、安徽、福建、江西協助指導防汛抗洪搶險救災工作。國家防災減災救災委員會維持針對河南、湖南、四川的國家三級救災應急響應以及針對福建、陝西的國家四級救災應急響應。



進入“七下八上”防汛關鍵期以來，鬆遼流域已連續發生3場強降雨過程，共造成100條河流超警，26條河流超保。目前，強降雨仍在持續過程中，受此影響，7月27日6時55分，牡丹江幹流大山咀子站水位355.10米，發生2024年第1號洪水。27日至28日鴨綠江相繼發生2次編號洪水，28日13時水利部鬆遼水利委員會升級發布了鴨綠江臨江段洪水紅色預警。

