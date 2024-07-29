中評社北京7月29日電／據人民日報報導，記者從全國古樹名木保護工作現場推進會上獲悉：我國將每十年組織開展一次古樹名木資源普查，適時開展補充調查，掌握資源底數和管理狀況，對古樹名木建檔立卡。



古樹名木承載著中華文明的悠久歷史和燦爛文化，保護古樹名木是推進人與自然和諧共生的生動實踐，是建設生態文明和美麗中國的內在要求，是傳承中華優秀傳統文化的重要途徑。第二次全國古樹名木資源普查顯示，我國普查範圍內現有古樹名木共計508.19萬株，其中，以古樹群形式分布的有386.06萬株，散生在廣大城鄉的有122.13萬株。



近年來，國家林草局高水平、高標準推進古樹名木保護工作，組織完成全國古樹名木資源普查，新修訂出台的森林法首次在法律層面將保護古樹名木列為專門條款，17省份出台了地方性法規；會同公安部、住房城鄉建設部連續組織開展打擊破壞古樹名木違法犯罪活動專項整治行動，聯合國家文物局等部署統籌做好文物保護與古樹名木保護；連續舉辦兩屆全國古樹名木保護科普宣傳周活動，組織開展“雙百”古樹推選等特色宣傳活動。



為推動新時代古樹名木保護再上新台階，國家林草局要求，各級林草主管部門要注重統籌全面保護與分類施策，嚴格保護古樹名木及其生境，實行“一樹一策”“一群一策”科學救治和保護措施。建立健全法治和政策體系，編制保護規劃，建立普查鑒定、管護巡查等制度，修訂完善技術標準，構建起古樹名木保護制度體系的四梁八柱。挖掘闡釋古樹名木歷史文化內涵，淬煉符合時代精神的古樹故事、古樹文化，強化宣傳引導，增強公眾保護意識。各級政府落實屬地管理主體責任，各級綠化委員會加強組織協調，形成保護合力，引導社會資本參與保護和開發利用，推動形成人人關心、支持、參與古樹名木保護的局面。



下一步，國家林草局將會同有關部門全力推進《古樹名木保護條例》出台，制定古樹名木保護管理實施辦法等配套政策。推動古樹名木保護納入各級林長制督查考核體系，進一步加強審批監管，嚴格執行林木采伐、移植等管理制度。構建多元化投入機制，完善古樹名木保護納入義務植樹盡責形式的路徑。積極探索古樹名木保險制度，建立古樹名木保護市場化風險分擔機制。加強古樹名木智慧管理系統應用，不斷完善資源數據庫。傳承歷史文化，講好中國古樹名木故事。

