中評鏡頭：吳忠美食特色鮮明　推動經濟發展

吳忠特色“早茶”（中評社 李子寧攝） 中評社吳忠7月30日電（記者 李子寧）“一方水土養一方人，一方水土育一方飲食”，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到寧夏吳忠市，體驗感受吳忠特色鮮明、底蘊深厚的美食文化。



據瞭解，吳忠在長期商貿往來和人文交流中，形成了“融合南北、薈萃東西，飲食唯良、健康養生”的餐飲文化， “游在寧夏 吃在吳忠”已成為吳忠一張靚麗的名片。吳忠把美食文化作為重點產業全力推進，出台一系列措施，從標準規範的美食模式、人性溫情的美食服務、全民共享的美食文化等多方面入手，力求穩步提升吳忠美食的美譽度和影響力。如今吳忠的美食文化和旅遊業息息相關，是外地遊客來吳忠旅遊必選的體驗項目，許多慕名而來的遊客感受美食文化之後，都會繼續在吳忠繼續游覽美景。美食文化已成為吳忠旅遊業發展的重要助推器，也為當地提供了越來越多的就業崗位，有效促進了第三產業和社會民生事業的發展。



吳忠餐飲店負責人向記者表示，餐飲本身是一個勞動密集型行業，相對其他行業來說對人員的需求比較大，所以光自己的一家店，至少需要140－150名員工，高峰時期需要200人以上。而整個吳忠市現在總共有餐飲企業約1萬家，餐飲業的就業人數現在已經達到十幾萬人，占了總人口的10%，同時吳忠市全年GDP約為800億左右，餐飲業就貢獻了將近100億，所以吳忠市在“十四五”規劃就把餐飲業列為十大支柱產業，政府也對餐飲業有更多的引導和政策支持。對於未來的發展，該負責人也表示，政府對民營經濟給了非常大的肯定，希望下一步全國市場都能夠活躍起來，作為餐飲業也要積極“走出去”，而自己也去台灣考察過，感覺非常良好，希望如果有機會，一定會把市場做到寶島台灣。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。