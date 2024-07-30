社評：中國對待美國大選 任爾東西南北風

不管誰在美國上台，中國面臨的中美關係壓力沒有本質差別，中國最重要的是做好自己的事情 中評社香港7月30日電（評論員 冬日）特朗普遇刺，拜登退選，哈里斯崛起。美國大選紛紛擾擾，沸沸揚揚。中國人應當如何對待美國大選？我們認為，用清代畫家鄭板橋的《竹石》來形容再合適不過了：“咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅韌，任爾東西南北風。”



首先需要拿出的態度和原則是，任爾東西南北風。一個基本的認識是，不管誰在美國當選，美國都會把中國當作“頭號競爭對手”，繼續打壓和遏制中國；中美關係的結構性矛盾依然存在，甚至還會繼續惡化。中國人不要指望中美關係還能回到過去，更不必指望和風吹拂，而是要做好準備，迎接中美關係更多暴風驟雨的“千磨萬擊”。



特朗普與哈里斯，對華政策手法有不同，但總體目標是一致的：不能讓中國超過美國。他們的對華政策手法對中國而言各有利弊，很難說誰更好對付，也很難說誰上台對中國更有利。



特朗普打著“讓美國再偉大”的旗號，奉行“美國優先”。在對外政策方面，特朗普有“孤立主義”傾向，輕視盟友，為了獲得眼前現實的利益，一切皆可交換。這對中國而言，自然有其有利的一面－－如果特朗普上台，再度上演動輒退群鬧劇，勢必導致美國盟友網出現裂痕，美國拉幫結派包圍和牽制中國的壓力會有所減輕。