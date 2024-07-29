黎巴嫩總理呼籲在黎南部實現全面停火

中評社北京7月29日電／黎巴嫩看守總理米卡提28日呼籲在黎南部實現全面停火，避免當前局勢升級。



新華社報導，黎總理辦公室當天發表聲明說，黎政府譴責一切形式針對平民的暴力行為，在所有戰線上實現可持續停火是防止進一步人員傷亡和避免當地局勢進一步惡化的唯一可能解決方案。米卡提開展了一系列外交和政治接觸，以應對當前的緊急狀況和以色列對黎巴嫩的一再威脅。



據黎巴嫩國家通訊社報導，黎外長哈比卜當天呼籲對以色列佔領的戈蘭高地27日遭襲事件展開國際調查。他表示，黎巴嫩反對在世界任何地方以平民為目標進行襲擊，無論是在加沙地帶、黎巴嫩還是以色列。他警告說，以色列對黎巴嫩的大規模襲擊會導致“地區戰爭的爆發”。



據以色列軍方和急救組織消息，黎巴嫩真主黨27日晚向戈蘭高地發動火箭彈襲擊，導致戈蘭高地城鎮邁季代勒舍姆斯至少12人死亡、30餘人受傷。黎真主黨否認向邁季代勒舍姆斯發射火箭彈，表示與此次襲擊“毫無關係”。



黎軍方消息人士告訴新華社記者，以色列無人機和戰鬥機28日下午向黎南部的3個城鎮和村莊發動3次襲擊，造成4名黎平民受傷。此外，以色列炮兵向黎南部邊境地區的9個城鎮和村莊發射了約40枚炮彈。



黎巴嫩中東航空公司28日宣佈將部分航班返回首都貝魯特的時間從28日晚上推遲到29日早上。該公司董事會主席穆罕默德·胡特在接受當地媒體採訪時說，他不希望多架飛機同時出現在貝魯特機場，但他沒有任何信息表明以色列會襲擊貝魯特機場。