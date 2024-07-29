35萬億美元！美聯邦政府債務逼近新大關

中評社北京7月29日電／美國財政部網站最新數據顯示，美國聯邦政府債務規模已達34.997萬億美元，距35萬億美元大關僅一步之遙。



新華社報導，美國財政部數據顯示，截至7月25日，聯邦政府債務規模已無限逼近35萬億美元關口。



根據美國彼得·彼得森基金會的測算，將這些鉅額債務分攤到美國民眾身上，相當於每人負債近10.4萬美元。



近期，越來越多美國政商界人士和經濟學家表達對美國債務問題的擔憂。



美國傳統基金會經濟學家EJ·安東尼近日表示，今年6月，美國償還聯邦債務利息的金額相當於當月個稅收入的76%。美國特斯拉公司首席執行官馬斯克日前就此發文表示：“美國正走向破產。”



全球規模最大資產管理集團之一的貝萊德公司首席執行官拉里·芬克接受美國媒體採訪時表示，美國的赤字是世界上規模最大的，增長速度也是世界上最快的，“必須找到辦法將赤字對經濟、利率和通脹的影響降到最低”。



美國聯邦政府債務規模近年呈現加速膨脹趨勢。2017年9月，美債規模突破20萬億美元。2022年2月，美債規模突破30萬億美元。2023年6月16日，聯邦政府債務規模突破32萬億美元，達到這一數字的時間比新冠疫情前的預測提前了9年。



彼得·彼得森基金會認為，從技術上看，美國聯邦政府債務不斷增長主要由人口老齡化、醫療成本上升和稅收收入不足造成。不少媒體和經濟學家認為，從根本上說，美國國會運行機制弊端和主要政黨對債務問題的漠視是聯邦政府債務不斷累積的主要原因。一些媒體注意到，在民主、共和兩黨圍繞今年大選開展的競選活動中，債務問題幾乎沒有被提及。