7月29日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月30日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月29日主持例行記者會並就烏克蘭危機、北京中軸線被列入《世界遺產名錄》、美日“2＋2”會談、馬來西亞申請加入金磚國家等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



中新社記者：據報導，中美洲議會議長加西亞剛剛結束對華訪問。發言人能否介紹此訪情況？



林劍：應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，中美洲議會議長加西亞於7月21日至27日率中美洲議會領導層首次集體訪華。趙樂際委員長、全國政協主席王滬寧分別會見加西亞議長一行。雙方在友好的氣氛中就共同關心的問題深入交換意見，就進一步深化雙方友好合作關係達成共識。雙方一致認為，去年8月中美洲議會取消台灣“立法院”“常駐觀察員”地位、接納中國全國人大成為常駐觀察員的決定具有歷史意義，再次表明一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨，也符合中美洲議會和中美洲國家人民的利益。



除北京外，中美洲議會代表團還參訪了上海和深圳兩地，增進了對中國發展的瞭解。加西亞議長和代表團成員重申，中美洲議會堅持一個中國原則，支持中國實現國家統一。中美洲地區國家加強同中國的團結合作，有利於把握機遇，實現發展繁榮。中美洲議會願深化同中國全國人大各層級交往，學習借鑒中國發展經驗，為增進中美洲地區國家同中國的相互瞭解和互信、加強各領域合作作出積極貢獻，共同促進南南合作，推動世界多極化和國際關係民主化。中方願同中美洲議會及有關國家一道，推動中國—中美洲地區國家關係不斷發展，更好造福人民。



中阿衛視記者：中國外交部長王毅近日分別會見了美國、烏克蘭、俄羅斯的外長。請問中方是否會對俄烏戰爭進行調停？